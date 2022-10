Perk opent vandaag (letterlijk) de jacht op everzwijnen

De nieuwe kanaalbrug in Vilvoorde krijgt de naam ‘Salangaanbrug’. Met deze naam wordt de brug een ode aan Frederik Vanclooster, de jongeman die op Nieuwjaar in 2020 even verderop overleed na een ongelukkige val in het water. ‘Vermakende Salangaan’ was Frederiks scoutstotem. Een salangaan is een...