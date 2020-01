Personeel Levenslust legt werk neer

De drie personen werden op 8 januari op staande voet ontslagen door Levenslust Lennik, dat jongeren met problemen opvangt en ook buitengewoon onderwijs organiseert. Er werken in totaal 250 mensen. De socialistische vakbond reageerde zeer verontwaardigd op het ontslag van de twee vakbondsafgevaardigden omdat dit net voor de start van de 'occulte periode' voor de sociale verkiezingen van mei plaatsvond. In die periode mogen werknemers, die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen, niet ontslagen worden.

"Ondanks aandringen is er met de directie nog geen overleg geweest en hebben we nog steeds het gissen naar de reden van de ontslagen. Met een 25-tal militanten hebben we vorige week actie gevoerd op de raad van bestuur maar ook daar kregen we geen antwoord op onze vraag", zegt Johan Dumortier van de socialistische vakbond. "De directie verschuilt zich in dit verband achter het argument van de privacy. Ook de wettelijk voorziene overlegprocedures als een bedrijf een vakbondsafgevaardigde wil ontslaan werden met de voeten getreden."

Directrice Else De Wachter liet een dag na de ontslagen aan Belga weten 'dat de betrokkenen aan de deur werden gezet omwille van hun individueel functioneren in de instelling en niet omwille van hun vakbondswerk'. "In onze instelling zijn er overigens nog een 20-tal andere vakbondsafgevaardigden actief met wie op een goede manier trachten samen te werken", aldus De Wachter die dag. Levenslust zal volgens haar de correcte ontslagprocedure volgen en de voorziene verbrekingsvergoeding uitbetalen.