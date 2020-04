Personeel van Aviapartner waagt zich aan ‘Don’t Rush’-challenge

De ‘Don’t Rush’-challenge komt overgewaaid van Amerika en is dezer dagen erg populair op social media. Op het nummer ‘Don’t Rush’ van hiphopband Young T & Bugsey veranderen mensen van outfit. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner maakte er z’n eigen versie van. In een video zie je hoe ze chillend in ‘huiskledij’ een paspoort toegeworpen krijgen en meteen in hun werkplunje schieten. “Door de coronacrisis zitten ook wij thuis”, zegt Bjorn Schepers van Aviapartner. “We missen allemaal onze job op Brussels Airport. Dat willen we met deze video op een ludieke manier laten zien.” De video kan je hier bekijken.