Personeel WZC Trappeniers voert actie op Zaventemse gemeenteraad

Gisteravond protesteerden een aantal personeelsleden van het Woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem bij aanvang van de gemeenteraad. Ze klagen de hoge werkdruk in het OCWM-rusthuis en een tekort aan personeel aan. Het gemeentebestuur van Zaventem zegt op de hoogte te zijn van de problematiek en belooft de situatie aan te pakken.

Bij de ingang van CC de Factorij, waar tijdelijk de gemeenteraden plaatsvinden, legden de personeelsleden van WZC Trappeniers werkkledij op de grond zodat de gemeenteraadsleden niet anders konden dan over de kledij te stappen om naar binnen te kunnen gaan. Met deze actie wilde het personeel symboliseren dat er over hen heen wordt gelopen. Het personeel kreeg alvast de steun van de oppositie. “Het is inderdaad hoog tijd dat deze mensen gehoord worden en dat het gemeentebestuur met een oplossing komt. De werkdruk voor het personeel is enorm, zeker ook omdat een aantal mensen zijn vertrokken”, zegt oppositieraadslid Alexandra Rossini (Pro Zaventem).

Burgmeester Holemans (Open Vld) kwam de personeelsleden tijdens de actie toespreken. “We zijn begaan met jullie situatie. Maar het probleem is: de juiste mensen vinden, mensen met de kwaliteiten vinden die jullie hebben en die nodig zijn om onze bewoners van het rustoord te kunnen helpen en te verzorgen zoals het moet”, klonk het bij haar. Holemans beloofde ook om het personeel van WZC Trappeniers binnenkort in gesprek te gaan en naar hun suggesties te luisteren. Maar dat maakte weinig indruk. De medewerkers van het woonzorgcentrum verwijten het bestuur dat ze al lang op de hoogte zijn van de problemen zonder actie te ondernemen.