Personeelstekort in noodcentrale blijft groot: “Dagelijks blijven oproepen onbeantwoord”

Het personeelstekort bij de noodcentrale in Vlaams-Brabant wordt alsmaar groter. Soms is er zelfs maar één persoon aan het werk. De werkdruk ligt zo hoog dat niet alle telefoontjes beantwoord worden. “Ik wil het niet meemaken dat ik in een noodsituatie de hulpdiensten niet kan bereiken”, zegt Ann Vancutsem van de socialistische vakbond.

In het verleden trok de noodcentrale al meermaals aan de alarmbel. Dat doet het nu opnieuw. Normaal zijn er in de noodcentrale tegelijkertijd drie mensen aan het werk. Maar door het personeelstekort is het dat vaak maar één of twee. “18 van de 28 mensen zijn momenteel aan de slag. Mensen zijn weggevallen door ziekte, anderen zijn vertrokken omdat ze het niet meer zagen zitten. Bovendien gaan er nog mensen uitvallen, want de werkdruk is al te lang te hoog”, zegt Ann Vancutsem van de socialistische vakbond in een interview met ROBtv.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken beloofde meer vacatures en die kwamen er ook. Toch zijn er nog altijd zo’n zestal mensen te kort. Om de noodcentrale te bemannen, wordt daarom ook beroep gedaan op politieagenten. Maar dan nog kunnen niet alle telefoontjes naar de 101 beantwoord worden. “Ik zou het niet willen meemaken dat ik in een noodsituatie de hulpdiensten niet kan bereiken. Het is te hopen dat het goed afloopt”, zegt Vancutsem. “Als er nog mensen wegvallen, weet ik niet het zal evolueren. Misschien zelfs sluitingsdagen invoeren, want er is gewoon geen volk om het systeem te laten draaien.”

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er nog voortdurend gezocht naar nieuw personeel. Daarnaast zijn er plannen om over de provinciegrenzen samen te werken, zodat de werkdruk in de noodcentrales verdeeld wordt.