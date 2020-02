Piano Days: gloednieuw muziekfestival in onze regio

Onze regio krijgt er een gloednieuw muziekfestival bij. Piano Days 2020 zet de hele maand maart de piano in de kijker met in totaal meer dan 60 muzikale, maar ook literaire en educatieve activiteiten. Die vinden plaats op unieke locaties verspreid over tien gemeenten in de Noordrand van Brussel.

Op 1 maart wordt Piano Days afgetrapt met een muzikale en literaire fietstocht door de streek. Die dag zal Kim Van den Brempt optreden in een klooster in Opwijk. Kim is ook curator van het pianofestival."Het wordt een heel divers festival met veel verschillende type pianisten: van klassiek tot popmuzikanten, maar ook chanson of pure jazz. Eigenlijk een beetje voor elk wat wils", zegt Van den Brempt.

In de loop van maart zijn er nóg heel wat concerten in de Noordrand: van een optreden voor kinderen tot Novastar. Het sluitstuk van het festival is een koor van 200 kinderen dat, begeleid door een piano, op de luchthaven van Zaventem zal optreden op 28 maart. Want die dag is het de internationale Piano Day.

"Piano Day is drie jaar geleden in het leven geroepen door Nils Frahm, een wereldberoemde pianist en componist. Hij wilde eigenlijk de 88ste dag van het jaar, dus het aantal toetsen van een piano, gebruiken om een soort van festival op poten te zetten om die dag de piano helemaal te belichten. Dat is ondertussen eigenlijk uitgegroeid tot een wereldwijd internationaal festival", besluit Van den Bempt.