PianoDays afgetrapt in de Noordrand

Zondagmorgen klonken prachtige pianoklanken uit Villa Beverbos in Wemmel. Nicolaas Kende, halve finalist in de Koningin Elisabeth-wedstrijd, was de pianist van dienst. De deelnemers aan de startdag van PianoDays konden nadien verder fietsen naar 7 andere plekken in de Noordrand. Onder meer naar de Oude Pastorie in Kapelle-op-den-Bos waar Poltrock, de pianist van De Mens en ook bekend van samenwerkingen met Triggerfinger en Hooverphonic, jong en oud in vervoering bracht. In het Labo Café in Kampenhout brachten Pieter Smout en zangeres Hannelore Muyllaert Franse chansons. Ondertussen kon het publiek genieten van een huisgebrouwen biertje. En zo kende het nieuwste muziekfestival in onze regio een prachtige ouverture. Wil je deze maand ook genieten van piano, surf dan naar de website van cultuurcentrum Strombeek.