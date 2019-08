Plannen cultuurtempel Ruisbroek definitief in de prullenmand?

Er komt naar alle waarschijnlijkheid geen grootse cultuurtempel in Ruisbroek. Uit een studie die minister Ben Weyts liet uitvoeren blijkt dat er onvoldoende draagvlak is in de regio. Bovendien zou het cultuurhuis geen meerwaarde hebben naast het huidige cultuuraanbod. Dat schrijft De Standaard.

Vijf jaar geleden pakte de Vlaamse Regering uit met een ambitieus project. Het wou een nieuwe cultuurtempel neerpoten in de stationsbuurt van Ruisbroek. Die moest de uitstraling hebben van de grote Vlaamse cultuurhuizen als deSingel in Antwerpen of het Concertgebouw in Brugge.

De plannen veroorzaakten heel wat commotie, vooral omdat in een straal van zo'n 15 kilometer al tal van cultuurcentra liggen. Denk bijvoorbeeld aan 't Vondel in Halle of De Meent in Alsemberg, maar ook Brusselse centra als De Munt, Bozar en het Kaaitheater.

Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts liet daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de cultuurtempel. Idea Consult, dat de studie uitvoerde, oordeelt dat een cultuurhuis in Ruisbroek geen goed idee is. De studie wijst onder meer op het gebrek aan draagvlak in de regio en het feit dat bijkomend aanbod hetzelfde publiek zou bedienen als in de naburige cultuurhuizen.

Het studiebureau wil dat de plannen worden bijgeschaafd. Geen cultuurhuis op één plek, maar wel investeringen in de volledige zuidelijke kanaalzone, zeg maar het gebied tussen Drogenbos en Halle. Idea Consult denkt ook niet alleen aan cultuur, maar ziet ook kansen voor toerisme, onderwijs en landschapsbeleid.