Plannen voor fietssnelweg langs Rode en Linkebeek

In het kader van de verbreding van de spoorlijn 124 tussen Waterloo en Brussel van twee naar vier sporen, wordt momenteel onderzocht of er tegelijkertijd een fietssnelweg kan worden aangelegd langs de sporen. De provincie Vlaams-Brabant organiseerde daarover gisteren een infomarkt in CC Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. De fietssnelweg F207 zou namelijk lopen langs Rode en Linkebeek. Om die manier kunnen fietsers vandaaruit mogelijk over een tijdje veilig en vlot met hun tweewieler naar Brussel en Waterloo.