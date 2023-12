Plannen voor nieuwe parking KVW Zaventem in Tiendeschuurveld afgevoerd: “Gekapte bosje wordt heraangeplant”

De plannen voor een nieuwe parking voor voetbalclub KVW Zaventem in het Tiendeschuurveld in Sint-Stevens-Woluwe zijn afgevoerd. Ook de voorziene nieuwe kantine en kleedkamers komen niet op die locatie maar in de Eversestraat. Daarmee legt de gemeente zich neer bij het protest vanuit de buurt. Het bosje dat al werd gekapt, zal heraangeplant worden.

De inwoners van de Tiendeschuurveld en Langewagenstraat die zich verenigden in de actiegroep 1932works begrepen in het voorjaar van 2022 niet dat er in hun spreekwoordelijke achtertuin een bosje van 6.275 m2 werd gekapt voor 81 parkeerplaatsen, een nieuwe kantine en kleedkamers voor voetbalclub KVW Zaventem.

De provincie keurde het project goed, ondanks een beroep van bewoners. Zij vreesden hinder en ook de verstoring van de habitat van de ransuil in het stukje bos werd aangehaald.

De bewoners stapten uiteindelijk naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vooraleer deze een schorsing kon uitspreken, was het betrokken bosje echter al gekapt, wat uiteraard ook voor heel bijkomende wrevel zorgde.

Intussen zijn we anderhalf jaar verder en nu blijkt dat de bewoners hun zin krijgen nadat de vergunning werd vernietigd door de Raad. Sportschepen Piet Ockerman (Open Vld) bevestigde daarop op de gemeenteraad dat de gemeente de aanvraag ingetrokken heeft. “We gaan hiermee niet verder en zullen andere oplossingen zoeken. We zullen de kantine en kleedkamers aan de Eversestraat bouwen.”

Aangezien er op die locatie geen mogelijkheid is om de huidige parking uit te breiden, zullen er slechts vijftig parkeerplaatsen blijven. “Bezoekers zullen dan ook aangemoedigd worden om te voet of met de fiets naar de site te komen.”

Ockerman geeft toe dat er een fout is gebeurd bij het kappen van het bos door een misverstand rond de startdatum van de werken. “Het ging echter vooral om opgeschoten struiken en twee grote bomen. We zullen daar echter opnieuw de nodige aanplantingen doen.”

Oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA) spaart de kritiek niet. “In 2017, toen ik schepen van sport was, was er al beslist om nieuwe lokalen te bouwen op de Eversestraat. Dat was dus sowieso al het orginele plan. De gemeente heeft dan alles omgegooid en in 2019 werd de grond in de Tiendeschuurveld aangekocht om er nieuwe lokalen op te plaatsen. Met dit als resultaat. Zes jaar later is er nog niets vervangen en worden de oude lokalen, die rijp zijn voor de sloop, nog gebruikt. Als men nu nieuwe plannen gaat maken en vergunningen aanvraagt dan zal het waarschijnlijk nog enkele jaren duren vooraleer er effectief iets zal gebouwd worden. De jonge spelertje blijven dus op hun honger zitten.”

Dat laatste weerlegt Ockerman. “Een deel van de units is al gekocht en we zullen in mei of juni starten met de werken zodat alles klaar is voor de start van het nieuwe seizoen.”