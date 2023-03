Plannen voor zesde windmolen op Hals Dassenveld

In Halle wil Eoly Energy zijn windmolenpark uitbreiden met een zesde windmolen. De energie-tak van Colruyt Group informeerde daar deze week de buurtbewoners van het Dassenveld over.

De nieuwe windmolen zou over twee jaar gebouwd worden en goed zijn voor een energieproductie die 4.100 gezinnen een jaar lang elektriciteit biedt. De stad Halle is voorstander van de plannen, en zegt dat de nieuwe windmolen ver genoeg van bewoond gebied zal komen en een rol kan spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Er komt nu een openbaar onderzoek. Daarna zou Eoly Energy de nodige vergunningen aanvragen.