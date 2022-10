Plantentuin Meise merkt gevolgen van het warme weer: “Nazomers komen alsmaar frequenter voor”

In Plantentuin Meise kunnen ze niet om het opvallend warme herfstweer heen. Vandaag was al een mooie dag, de rest van de week wordt het meer dan 20 graden warm. Maar wat vinden de dieren en de planten van die late zomerse temperaturen?

Lang, langer, langst. Dat is het patroon dat onze herfst de laatste jaren lijkt te volgen. Dat valt ook het personeel van Plantentuin Meise op, maar plantkundige Koen Es nuanceert. “Nazomers komen wel vaker voor, al komen ze alsmaar frequenter voor. Dat de lente vroeger begint en de herfst langer duurt, dat zien we vaker en vaker”, zegt Koen Es.

Het duurt onder meer langer vooraleer de bladeren van de bomen vallen. Dat komt door de koudere nachten, maar er is ook nog een andere reden. “De koude nachten zorgen ook mooi voor de verkleuring. Er is nog een ander fenomeen dat speelt, dat is de daglengte die afneemt. Dus bomen zijn zowel ingesteld op daglengte als op die dalende temperaturen.”

Voor dieren die nu normaal aan hun winterslaap beginnen, zijn de warme temperaturen wel een probleem. “Dat maakt dat zij niet in hun winterslaap gaan. Zolang er insecten te eten vallen, stellen zij hun winterslaap uit. Dus een langer seizoen, dat maakt natuurlijk dat de winterslaap later pas gaat intreden”, zegt Es.

Ook vogels stellen hun wintertrek wat langer uit. Maar volgens Koen Es is er geen reden tot paniek. Al moeten we volgens hem wel rekening houden met de verschuivende seizoenen. “Dan kan er een soort van mismatch ontstaan in de natuur. Bijvoorbeeld hoe insecten afgestemd zijn op plantensoorten en dergelijke. Daar moeten we ons wel zorgen over maken.”



Foto: Plantentuin Meise