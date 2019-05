Plantentuin Meise opent HOUTlab

Vanaf morgen, 3 mei opent het HOUTlab zijn deuren voor het grote publiek. De bezoeker kan er op een hedendaagse en interactieve wijze kennis maken met alle aspecten van hout: van duurzaam bouwmateriaal dat mee het klimaat helpt stabiliseren tot de microscopische geheimen die de eigenschappen van hout verklaren

Het aanbod bestaat grotendeels uit collectiestukken van het voormalige Brusselse Bosmuseum. Die werden indertijd overgedragen aan de Plantentuin en worden nu, na meer dan een halve eeuw, terug tentoongesteld. Plantentuin Meise beheert belangrijke historische houtcollecties, in totaal ongeveer 7.500 houtmonsters van boomsoorten van over de hele wereld. Letterlijk reusachtige blikvangers van HOUTlab zijn een 5 ton wegende schijf van een 2000 jaar oude enorme mammoetboom, die op de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel stond en nadien door de VS werd geschonken, en een 10,5 m lange boomstam uit Congo, geschonken door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Binnenkort, op 5 juni, zet de Plantentuin Meise weer een stap in haar vernieuwingsoperatie met de openin van de Rozentuin.

(Foto: Joris Herpol)