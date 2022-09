Plantentuin Meise opent nieuwe Eilandtuin

In Plantentuin Meise is gisteravond de nieuwe Eilandtuin officieel ingewijd. De botanische tuin heeft er zo een nieuwe attractie bij.

De nieuwe Eilandtuin ligt midden in de vijver van het Kasteel van Boechout in Plantentuin Meise. Je vindt er een nieuwe botanische collectie met water-, oever- en moerasplanten en bomen van over de hele wereld. “De bezoekers krijgen er een attractie van formaat bij, want het ontwerp van kunstenaar-architect Gijs Van Vaerenbergh en landschapsarchitect Atelier Arne Deruyter tilt de tuinbeleving naar een hoger niveau”, zegt directeur van Plantentuin Meise Steven Dessein. Je bezoekt de Eilandtuin via een 400 meter lange, meanderende wandeling over het water.

Meer hierover woensdag in Over De Rand.