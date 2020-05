Plantentuin Meise opent vanaf 8 mei opnieuw de deuren

Wie vanaf vrijdag 8 mei de plantentuin wil bezoeken, krijgt alleen toegang op vertoon van een vooraf geboekt ticket via de website van Plantentuin Meise. Die tickets kunnen per tijdsslot van een half uur gereserveerd worden. Per half uur worden ook maximaal 25 personen toegelaten. In het domein moeten bezoekers een vaste route volgen om de social distancing te bevorderen. Alle gebouwen blijven gesloten, behalve de toiletten van het Pachthof en toiletten naast de Oranjerie. De Oranjerie, Tuinwinkel en terrassen blijven nog even gesloten.

Je kan kiezen tussen een korte wandeling van 2 km en een langere van 3,5 km. Mensen mogen ook niet op banken of gazons gaan zitten om even uit te rusten. Daarop is wel een uitzondering voor zwangere vrouwen, ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit of mensen met een mentale handicap. De plantentuin was dicht sinds 15 maart.