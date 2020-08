Plantentuin Meise stevent af op recordzomer

Het eerste blotevoetenpad in Vlaams-Brabant staat garant voor ruim één kilometer wandelpret. Het is aangelegd met natuurlijke materialen. Onderweg worden kinderen uitgedaagd om de materialen waar ze over lopen te raden. Het aantal bezoekers is door het coronavirus beperkt tot 1.500 bezoekers per dag. Toch stevent Plantentuin Meise af op een recordzomer. In het begin van de lockdown ging de Plantentuin Meise zelfs even dicht omdat het overrompeld werd door bezoekers.

"We zijn één van de gelukkigen die kunnen zeggen dat we een goede zomer achter de rug hebben", zegt Manon Van Hoye van Plantentuin Meise. "We merken dat we in heel het staycationverhaal heel positief naar voren komen. We hebben er alles aan gedaan dat we een heel coronaproeve toeristische uitstap zijn. De maand juli was onze beste maand juli ooit."