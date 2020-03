Plantentuin Meise zoekt 'mensen met veel vrije tijd'

Plantentuin Meise is al enkele jaren bezig met het inscannen van de gigantische en waardevolle erfgoedcollectie. Maar voor het digitaliseren van deze info vragen ze nu de hulp van het publiek. Mensen die hun tijd in deze coronacrisis nuttig willen invullen, kunnen helpen. Plantentuin Meise is namelijk op zoek naar 'mensen met veel vrije tijd' om het herbarium te vervolledigen. Elke wetenschapper over de hele wereld kan die collectie raadplegen voor wetenschappelijk onderzoek.

"We vragen mensen om zich in te loggen op de website doedat.be", zegt Ann Bogaerts van Plantentuin Meise aan VRT NWS. "Daar vinden ze een beeld van een gedroogde plant met daarbij een etiket met verschillende gegevens, zoals waar de plant gevonden is en wie de plant heeft gevonden. Die gegevens moeten ingevoerd worden op het platform."

Vrijwilligers leren intussen tijdens hun taakje iets bij over de rijke Belgische flora. Wie meer dan 2.500 etiketten heeft ingevoerd, krijgt een jaarkaart van Plantentuin Meise cadeau. Op enkele dagen tijd hebben zich al 80 mensen opgegeven die het herbarium mee willen digitaliseren.