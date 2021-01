Plattelandscentrum Paddenbroek klaar om mensen te ontvangen

Na twee jaar verbouwen is het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik zo goed als klaar. Naast de dienst Toerisme van de gemeente Gooik huizen er sinds deze week ook enkele partners en is het fiets- en wandelcafé open via take-away. Paddenbroek ontvangt deze week nog de eerste school voor een educatieve natuuruitstap.

Het is een opvallend bouwwerk in de Pajotse natuur geworden. Het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik werd de voorbije jaren grondig uitgebreid. Het hoofdgebouw werd verbouwd tot kantoren, een keuken, vergaderzaaltjes en een grote polyvalente ruimte. Daarnaast is er ook een fiets- en wandelcafé op de benedenverdieping. De aanleg van een avontuurlijke buitenspeeltuin wordt straks de kers op de taart.

Gisteren werd de samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en vzw Klimaatpunt ondertekend. Zij krijgen een plek in het plattelandscentrum. “Na twee jaar verbouwingswerken kunnen we eindelijk een klein openingsmoment houden”, zegt Gooiks schepen van Toerisme Christa Dermez (CD&V). “Op het plattelandscentrum gaan we werken rond vijf pijlers: landbouw, duurzaamheid, natuur, milieu en streekidentiteit. Wandelen, fietsen, spelen, lokaal ondernemen en kopen, samenkomen, investeren in duurzaamheid, workshops rond allerlei thema’s, het kan allemaal op en rond Paddenbroek.”

Deze week nog komen de eerste schoolkinderen op daguitstap naar het plattelandscentrum. “Op een groot feest gaan we nog even moeten wachten, maar we hopen dat we in de zomer met een groot familiefeest het centrum officieel kunnen openen. Gooik wil zich profileren als plattelandsgemeente. Het centrum is een parel geworden in het Pajottenland, passend bij onze gemeente”, aldus Dermez.