Plattelandsprojecten moeten Pajottenland nog aangenamer maken

Om 11 uur vanmorgen verzamelen Pajottenland+ en vereniging Herne Rabarber’t naast een apotheek in het centrum van Herne. Deze kale, grijze muur zullen ze binnenkort opfleuren met een groot graffiti kunstwerk. “Zodanig dat er meer kleur in het dorp komt”, zegt Dieter Bellemans van Herne Rabarber’t. “We gaan daarbij de jongeren betrekken en samen met hen ook het ontwerp maken.”

Het is één van de drie projecten die Pajottenland+ heeft uitgekozen om het platteland leuker, dynamischer en leefbaarder moet maken. “ ‘Bever beter best’ gaat dan weer vrijwilligers mobiliseren om allerlei zaken te realiseren in hun dorp. Een derde project is ‘Pajottenland 2.0: een land om online lief te hebben’”, zegt coördinator van Pajottenland+ Robrecht Geeroms.

Dat laatste project wil in het Pajottenland bekende plaatsen en monumenten voorzien waar een QR-code op komt en informatie kan opzoeken. Voor de projecten heeft Pajottenland+ 400.000 euro subsidies ter beschikking. Binnen twee jaar moeten ze afgerond zijn. In maart volgend jaar wordt een tweede oproep gelanceerd voor projecten. Daar is nog 250.000 euro voor gereserveerd.