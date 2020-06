Plopsaland vervult laatst wens van zieke papa uit Elewijt

Plopsaland heeft de droom van de 32-jarige Sergio uit Elewijt, bij Zemst, in vervulling laten gaan. Samen met z'n gezin trok de man gisteren naar het pretpark in De Panne. Het was de laatste wens van de jonge papa die nog maar enkele weken te leven heeft.

Begin 2018 werd bij Sergio Molina Cabanillas uit Elewijt darmkanker vastgesteld, met uitzaaiingen naar de lever. Sergio vocht dapper tegen de ziekte, totdat de kanker vorige zomer in alle hevigheid opnieuw woedde in zijn lichaam. Vorige maand kreeg de jonge papa het harde verdict. De kanker had zich uitgezaaid naar de longen en het maagvlies en de tumor in zijn borst was opnieuw gegroeid.

Dokters zeiden dat Sergio nog meer enkele weken te leven had. Vanaf dan had de man nog maar één grote wens. Samen met zijn vrouw Maaike en dochtertjes van 5 en 2 een dagje uit naar Plopsaland in De Panne. Pretparken mogen normaal pas op 1 juli opnieuw open, maar omdat de tijd dringt voor Sergio, opende het pretpark gisteren speciaal voor het gezin uit Elewijt de deuren.

Foto: © Focus-WTV