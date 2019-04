Pluspapa riskeert acht jaar cel na te warm bad voor vijfjarige

De beklaagde, die nog steeds een koppel vormt met de moeder van het meisje, stak het kind op 14 december 2015 in bad nadat hij haar op school had opgepikt. Het water bleek véél te warm te zijn en het vijfjarige meisje raakte zwaar verbrand. “Volgens de expert werd ze ondergedompeld in water van 63°C,” pleitte de advocaat van de vader, meester Sven Mary. “De beklaagde was geïrriteerd en gefrustreerd omdat het meisje hem weinig aandacht schonk die dag. Beeld u de gruwelijke pijn in die een kind van vijf jaar oud heeft moeten doorstaan. Wij staan hier vandaag niet om die man jarenlang in de cel te stoppen, maar om te weten wat er precies gebeurd is. Zijn verklaringen zijn volkomen incompatibel met de vaststellingen van de deskundigen. Hij heeft meermaals zijn verhaal gewijzigd toen er nieuwe elementen in het dossier werden toegevoegd.”

De verdachte, politieman bij Brussel Noord, hield tijdens het onderzoek steeds vol dat het ging om een ongeval. “Ik heb niet aan het water gevoeld voor ik het meisje in bad zette. Toen ik de blaren op haar lichaam zag, heb ik haar er meteen uitgenomen.” Van die versie gelooft de openbaar aanklager niets. “De beklaagde heeft zijn verklaringen tijdens de loop van het onderzoek telkens aangepast aan de evolutie van het dossier. De raadsman van de vader haalde het al aan, hij was gefrustreerd op het moment van de feiten. Hij heeft het meisje ondergedompeld in heet water, waardoor ze verbrand raakte over 60 procent van haar lichaam. Ze heeft in coma gelegen, moesten maandenlang een compressiepak aandoen en kon een jaar lang geen activiteiten doen. Voor hij haar in bad zette, heeft de beklaagde het meisje ook nog geslagen. De foto’s in het dossier zijn gruwelijk en zullen op mijn netvlies gebrand blijven staan. Ik eis voor deze zware kindermishandeling een celstraf van ach jaar.”

De advocaat van de beklaagde komt volgende week aan het woord. Hij zal de rechtbank er van proberen te overtuigen dat het ging om een ongeval.