Podiumplaats voor Jetze Van Campenhout op VUB-cross

De VUB- campus in Elsene vormde vandaag het decor van een manche van de DVV-verzekeringen Trofee. Vanmiddag doken de grote jongens de modder in, vanmorgen de junioren. Onze ogen waren gericht op de tweedejaars junior Jetze Van Campenhout uit Kapelle-op-den-Bos. De 17-jarige Jetze rijdt een goed seizoen en kwam met ambitie aan de start in Brussel.

Die ambitie vertaalde zich in een sterke start. In de eerste ronde vormde hij een kopgroep met zijn Tsjechische ploegmaat Matyas Kopecky en Lennert Belmans. Rugproblemen speelden Van Campenhout parten, maar hij bleef strijden. Met resultaat. Van Campenhout moest in Belmans zijn meerdere erkennen, maar finishte knap tweede voor ploeggenoot Kopecky.

Na de tweede plaats in Brussel en de overwinning van vorige week in Bredene kan Van Campenhout nu denken aan het Belgisch kampioenschap van volgende week en aan het wereldkampioenschap van februari. Al is het nog niet zeker of hij daarvoor geselecteerd geraakt. De komende wedstrijden zullen dat mee bepalen.