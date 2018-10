Politicoloog Bart Maddens: “Grimbergen doorbreekt het cordon niet”

Wordt in Grimbergen het cordon gebroken of niet? Wij legden de kwestie voor aan Bart Maddens, politicoloog aan de KU Leuven.

Bart Maddens is duidelijk. Volgens de politicoloog van de KU Leuven wordt het cordon sanitaire niet doorbroken.

“De lijst Vernieuwing is geen lijst van het Vlaams-Belang. De lijsttrekker mag dan wel inderdaad parlementslid geweest zijn voor Vlaams-Belang, hij heeft gebroken met die partij en zelfs in onmin is vertrokken en dus zou ik echt niet inzien waarom dit een doorbreking is van het cordon."

Maddens vindt dat het begrip cordon sanitair nogal verschillend wordt geïnterpreteerd.

"Als men dat akkoord in Grimbergen beschouwt als een doorbreking van het cordon, dan is dat een heel fundamentalistische interpretatie van dat cordon. Je zegt dat je dan niet wil samenwerken met een lijst waarop mensen staan die ooit iets met Vlaams Belang te maken gehad hebben. Ik vind dat een heel griezelige en sektaristische manier van redeneren."

N-VA voorzitter Bart De Wever ziet alvast geen graten in de samenwerking van zijn partij en de lijst Vernieuwing van Bart Laermans.

"Logisch ook. Als je op die sektaristische manier redeneert, kan N-VA daar op een bepaald moment zelf het slachtoffer van worden. Als je lijsten begint te screenen van N-VA, denk ik dat je veel mensen gaat tegenkomen die iets te maken hebben gehad met Vlaams Belang, gaande van mandatarissen tot iemand die een Facebookpost van Vlaams Belang liket. Als je die allemaal uitsluit, waar eindigt dat dan?”, besluit Maddens.

Maar er is wel nog Luk Raekelboom, die verkozen is als gemeenteraadslid voor Vernieuwing en parlementair medewerker is van Vlaams Belang en dus mee de meerderheid in Grimbergen zal vormen. Dave Sinardet, politicoloog aan de Vrije Universiteit Brussel, denkt er dan ook anders over.

"Er zijn zeker argumenten om te spreken van een doorbreking van het cordon, al is dat minder expliciet dan in Ninove bijvoorbeeld. Er is toch iemand verkozen die als ICT'er bij het Vlaams Belang werkt. Er staan ongeveer dezelfde mensen op de lijst als in 2012, toen de partij wel nog gefinancierd werd door het Vlaams Belang. Open Vld heeft toch een serieuze verantwoordelijkheid."