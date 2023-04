Politie AMOW neemt in wandelgebied drie crossmotoren in beslag

In wandelgebied Hooghof in Asse en Wemmel zijn gisteren drie crossmotoren in beslag genomen door de politie. Een ongeruste wandelaar nam contact op met de politie, omdat de jonge bestuurders van de crossmotoren wandelaars in gevaar brachten met hun rijkunsten. Het is verboden om in Hooghof met een crossmotor rond te rijden.