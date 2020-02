Politie AMOW vraagt extra waakzaamheid na reeks inbraken

Er is een verhoogde waakzaamheid bij wijkagenten en gemeenschapswachten om de dieven af te schrikken. De politie voert ook extra controles uit. De inbrekers zijn volgens de politie professioneel georganiseerd en gaan snel en efficiënt te werk. “Ze vormen geen bedreiging voor de inwoners zelf, maar ze zijn wel uit op de bezittingen van inwoners. In één wijk plegen ze meerdere inbraken die slechts enkele seconden duren.”

Wie een inbraak in zijn woning vaststelt, wordt gevraagd om meteen de politie te bellen op 101 en pas daarna vast te stellen wat je al dan niet kwijt bent. “Op deze manier hebben we de kans om de inbrekers nog te vatten in de wijk zelf.”

Donderdagnacht nog werd de politie opgeroepen voor een woninginbraak in de Verijk. De interventieploegen begaven zich snel ter plaatse en kregen bijstand van de naburige politiezones KLM en Dilbeek. Dankzij een vriend des huizes kon een verdachte worden opgemerkt in het struikgewas en hij bracht de politie op de hoogte van de vluchtrichting. Na een intensieve zoektocht door meerdere politieploegen kon hij ingerekend worden. Na fouillering van de verdachte werd inbrekersmateriaal en gestolen goederen aangetroffen. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen of betrokkene in aanmerking komt voor de eerdere woninginbraken die recentelijk werden gepleegd in de Bouchout-wijk in Wemmel.