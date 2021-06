Politie AMOW wil met Zomerplan amokmakers aanpakken

De politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) maakt een speciaal zomerplan op om de overlast door jongeren aan te pakken. Aanleiding daarvoor is de overlast die jongeren al geruime tijd veroorzaken in de ruime stationsomgeving van Asse, maar het plan kan ook op andere plekken, zoals in het centrum van Merchtem , worden toegepast.

Concreet is het plan nog niet, maar zeker is dat de politie AMOW extra controles zal uitvoeren op plekken waar jongeren regelmatig amok maken. Ook zal er overleg gepleegd worden met de straathoekwerkers van die locaties. De politie stelt namelijk dat preventie en sensibilisering voorop staan in het zomerplan. Zo wil ze ook een brug slaan tussen jongeren en overheid door influencers in te schakelen. “Iedereen is gebaat bij dialoog,” klinkt het bij AMOW, “want van jong tot oud snakken we naar een Covidleefbare zomer.”