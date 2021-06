Jongeren gaan op de vuist in centrum Merchtem

In het centrum van Merchtem brak gistermiddag een groot gevecht uit tussen jongeren. Gelukkig was de politie snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Eén persoon werd opgepakt, twee anderen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De gemeente Merchtem zat vanochtend al samen met de verschillende scholen.

De knokpartij brak gistermiddag na schooltijd uit. Tussen de 20 en 40 jongeren gingen ter hoogte van de bushalte aan de Varkensmarkt met elkaar op de vuist. “De politie kreeg de situatie onder controle, maar de jongeren toonden weinig tot geen respect voor de politieagenten”, zegt burgemeester Maarten Mast. “We veroordelen dit gedrag en zaten vanochtend al samen met de Merchtemse secundaire scholen. We zullen in de toekomst kordaat optreden tegen dit soort gedrag. Op korte termijn zal er al extra toezicht zijn van politie en burgerwacht."

Eén persoon werd opgepakt door de politie, twee anderen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De aanleiding voor de knokpartij is nog niet duidelijk. Merchtem maakte intussen ook afspraken met de scholen. “Alle leerlingen krijgen een brief mee naar huis waarin staat dat ze respect moeten hebben voor elkaar en de politie. In de brief staat ook uitleg over wat er zich gisteren heeft afgespeeld. Er werd ook gevraagd aan de directies om te sensibiliseren. Indien nodig zullen we repressief optreden”, benadrukt Mast.

De scholen zullen ook extra toezichtshouders voorzien. De gemeente Merchtem nam ook contact op met vervoersmaatschappij De Lijn om afspraken te maken. "We vragen hen om extra bussen in te leggen. Voor volgend schooljaar bekijken we of het einde van de schooldag beter gespreid kan worden zodat er minder jongeren op hetzelfde moment aan de bushalte staan", aldus Mast.