Politie doet oproep naar getuigen van ramkraak Nieuwenrode

De politiezone KLM is op zoek naar getuigen van de ramkraak in Nieuwenrode. "In nasleep van de ramkraak zijn we op zoek naar relevante informatie die ons meer duiding over de feiten kunnen geven", klinkt het bij de politie.

Uit de eerste vaststellingen lijkt er op dat de daders de misdaad goed hebben voorbereid. Zo probeerden ze in te breken in verschillende vrachtwagens van een tegelfirma in Nieuwenrode. Toen dat niet lukte, stalen ze een bulldozer van de firma en ramden er verschillende keren het Crelan-bankfiliaal mee. Ook een vluchtwagen stalen ze in de buurt. Verder hebben ze ook een brander en spanriemen gestolen om de kluis open te tillen en open te breken.

De vluchtauto werd later in het Nederlandse Bergen-op-Zoom teruggevonden. Vandaar is het spoor naar de daders bijster.. Van de ramkraak maakten tal van ooggetuigen videobeelden en foto’s. De politie wil die beelden en getuigenissen nu verzamelen om een duidelijker beeld te krijgen op de ramkraak. De daders konden geen buit maken.

Wie de politie kan helpen, wordt gevraagd contact op te nemen via het telefoonnummer 0800/90.333 of via het mailadres pz.klm@police.belgium.eu.