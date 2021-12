Politie en parket zoeken getuigen na poging tot moord

Politie en parket verspreiden een opsporingsbericht naar twee verdachten van een poging tot moord in Zaventem. In mei werd de uitbater van een voedingswinkel zwaar toegetakeld met een koevoet in zijn zaak aan de Vilvoordelaan. Omdat er na zeven maanden nog altijd geen spoor van de daders is, vragen politie en parket het grote publiek om tips.

Op 18 mei om 11u53 kwam een vrouw de winkel binnen. Ze vroeg de uitbater naar alle soorten bloem die verkocht. Vervolgens ging ze weer naar buiten. Daarna stapte ze de zaak samen met een man weer binnen. Die man haald eene koevoet boven en begon de uitbater in elkaar te slaan. Ook de vrouw klopte met de koevoet de uitbater in elkaar. Toen de echtgenote van de uitbater de winkel binnenstapte, sloegen ze op de vlucht.

De politie hoopt getuigen te vinden die de man en de vrouw via de Watertorenlaan zagen lopen. Wellicht waren ze met bloed besmeurd. De man is ongeveer 1m90 groot, normaal gebouwd en heeft een getinte huidskleur. Hij sprak Portugees met een Braziliaans accent. Op het moment van de feiten droeg hij eeen donker mondmasker, een hoody van het merk Adidas met in grote letters ‘Originals’ op de kap, een lange beige broek, een donkerblauwe jas en zwarte schoenen. Hij had een zwarte rugzak bij.



De vrouw is slank gebouwd en heeft lang blond/bruin haar met een middenscheiding. Haar nagels waren in een donkere kleur gelakt. Ze sprak Frans tegen het slachtoffer en Portugees tegen haar mededader. Op het moment van de feiten droeg ze een blauw mondmasker, een kakigroene jas in camouflagemotief met een kap in een felle rode/roze kleur. Daaronder een kledingtuk waarop Mickey Mouse staat afgebeeld in wit-rode sneakers.

Wie meer informatie heeft over de zaak kan contact opnemen via dit tipformulier van de politie of via het gratis nummer 0800/30.300.