Politie en parket zoeken getuigen van drieste overval in Zaventem

Politie en parket zijn op zoek naar getuigen van de geweldpleging dinsdag in een voedingswinkel in de Vilvoordelaan in Zaventem.

Een man en een vrouw drongen de winkel rond 11 uur binnen en vielen de winkeluitbater aan. Hij moest liefst 43 slagen incasseren met een koevoet. Dat is te zien op de ontluisterende bewakingsbeelden van de winkel. Zijn vrouw die kwam toegesneld moest een aantal vuistslagen incasseren. De daders waren echter opgeschrikt en gingen ervandoor. Ze graaiden amper 20 euro aan kleingeld mee. De man moest 27 keer gehecht worden op zijn hoofd en vijf keer in zijn aangezicht.

“Het duo is vervolgens gevlucht in de richting van de Watertorenlaan – Parklaan”, laat de politie weten. “De man droeg een rugzak. Allicht zaten de twee vluchters onder het bloed.” Getuigen die iets gezien hebben mogen zich melden via pz.zaventem.recherche@police.belgium.eu of 02/719.10.10.