Politie klist inbrekersduo na 5 inbraken op 1 avond

Gisteravond rond 18 uur ging in twee woningen in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw het alarm af. Buurtbewoners verwittigden daarop de politie. “De twee verdachten, die zich nog niet bewust waren van de extra aanwezigheid, probeerden hun traject van inbraken nog verder te zetten”, vertelt Dirops Monteyne van de politiezone Zennevallei. “Zo begaven ze zich naar de tuin van een verderop gelegen woning, waar opnieuw gepoogd werd in te breken.” Toen ze de politieagenten toch in de gaten kregen, sloegen de inbrekers op de vlucht en lieten een groot deel van hun buit achter. “De politie stelde een perimeter in en vroeg gezien de omstandigheden bijstand van de helikopter (RAGO). De twee verdachten hadden zich verschanst in het veld en het struikgewas. De ploegen konden de verdachten mannen overmeesteren en brachten naar de politiepost voor verder verhoor.“ Uit verder onderzoek bleek dat er gisteravond in vijf huizen werd ingebroken in de buurt van de Brusselbaan en de Nonnemansstraat. De twee verdachten moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.