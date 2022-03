De politie heeft beelden verspreid van twee daders die gelinkt worden aan vier gewapende overvallen in Wemmel. Die vonden plaats tussen juli en november vorig jaar.

Politie linkt duo aan vier gewapende overvallen in Wemmel

De overvallers zouden een eerste keer toegeslagen op 28 juli rond 9 uur in het Texaco-tankstation aan de De Limburg Stirumlaan. Nog geen twee weken later, op 8 augustus rond 17u30, kreeg het tankstation een tweede keer de twee gewapende mannen over de vloer. Op 10 november, net voor 11 uur, hebben de daders de Krëfel-winkel op de Romeinse Steenweg overvallen hebben. Twee dagen later pleegden ze rond 9 uur ‘s ochtends een gewapende overval op de Albert Heijn, eveneens op de Romeinse Steenweg.

“Bij de vier overvallen hadden de verdachten een vuurwapen bij en bedreigden ze het personeel en de klanten”, meldt de federale politie. “Ze vluchtten telkens te voet weg in de richting van de Modelwijk in Brussel. Beide overvallers spraken Frans.” Volgens de speurders is dat een beruchte wijk waar heel wat kraakpanden zijn die door bendes gebruikt worden en waar overvallers zich makkelijk kunnen verschuilen.

De eerste verdachte is tussen 1m60 en 1m70 lang, mager gebouwd en heeft een lichtbruine huidskleur. Hij droeg een blauwe trainingsbroek met rode strepen van de voetbalclub Arsenal en van het merk “Adidas”. Bij twee feiten had hij ook pepperspray bij zich. Zijn kompaan is iets groter, tussen 1m70 en 1m80 lang, mager gebouwd en heeft een lichtbruine huidskleur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek van het merk ‘Joma’.

Wie meer informatie heeft of de daders herkent, kan contact opnemen met de politie op gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt verzekerd.