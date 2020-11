Politie onderzoekt bijeenkomst in Zoniënwoud

De politiezone Druivenstreek en het Agentschap Natuur en Bos onderzoeken een bijeenkomst gisteren aan de Koninklijke Loge in Groenendaal. Op foto's van de bijeenkomst is te zien hoe de aanwezigen zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ook de uitbaters van de Koninklijke Loge waren niet op de hoogte van de bijeenkomst.

Gisteren kreeg de gemeente Hoeilaart en politie foto's van een grote groep mensen met ballonnen die zich niet aan de maatregelen hielden. Zo waren ze met te veel, stonden te dicht op elkaar en werden niet altijd mondmaskers gedragen. De uitbaters van de loge waren niet op de hoogte van de bijeenkomst. "We hebben al sinds maart geen evenementen kunnen organiseren in de loge, deels door dit gedrag. Het is frappant dat als mensen in of naar het bos komen, ze precies geen regels meer kennen", reageren ze op sociale media.

Ook het Agentschap Natuur en Bos veroordeelt de bijeenkomst. "Wij onderzoeken wie dit georganiseerd heeft. Dit kan uiteraard niet", zegt Patrick Huvenne. In Hoeilaart werd afgelopen weekend ook een Brusselse voetbalploeg betrapt toen die in het geniep aan het trainen waren op het veld van ERC Hoeilaart. Elf spelers werden beboet.

Foto: Facebook