Politie plukt gevluchte inbrekers van de bus

Toen de drie gisteren in Huziingen probeerde in te breken in een woning, werden ze betrapt door een buurman en gingen er vandoor in een vluchtwagen. Lang duurde dat niet ant de inbrekers crashten met hun auto. Enkele alerte getuigen zagen de inzittenden van het gecrashte voertuig op een bus stappen richting Alsemberg. De politie reed de bus achterna en liet de chauffeur stoppen, waarna de drie verdachten kon worden opgepakt.

Volgens Anneleen Adang van de Politiezone Zennevallei was ook het voertuig waarmee de daders vluchtten en crashten, gestolen en stond het al geseind voor andere zware feiten. Op het traject van de drie werd bovendien een tas teruggevonden met materiaal dat diende voor de diefstal.