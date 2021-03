Politie rolt bende gsm-dieven op

De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise) heeft een bende gsm-dieven opgerold die in verschillende gemeenten in onze regio actief was. De bende ging vaak te werk via tweedehandswebsites en had het vooral gemunt op Apple-toestellen. In totaal werden 12 verdachten opgepakt.