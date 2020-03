Politie schrijft pv's uit voor negeren samenscholingsverbod

Ook in onze regio zijn er dit weekend op een aantal plaatsen mensen beboet omdat ze de coronarichtlijnen niet respecteerden. Zo zijn er in Machelen zijn drie twintigers even opgepakt omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen en zich daarbij ook weerspannig opstelden ten opzichte van de politie.

Er was sprake van een ‘samenscholing’ op het Merelplein. Drie jongeren zaten er bij elkaar in een wagen. Toen een patrouille van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) vroeg om hun identiteitskaart te tonen, weigerden ze. “Het kwam tot wat duw- en trekwerk en er moest een tweede ploeg in bijstand komen”, zegt politiewoordvoerster Cathérine Bodet. “Uiteindelijk werden de drie overgebracht naar het politiecommissariaat. Nadat ze geïdentificeerd waren mochten ze beschikken. Ze kregen wel een proces-verbaal voor het negeren van het samenscholingsverbod in het kader van de corona-maatregelen.”

De politie van Zaventem heeft tussen woensdag en zondag 22 processen-verbaal opgesteld voor het schenden van de corona-maatregelen. “Het ging voornamelijk om mensen die samen komen of bij elkaar op bezoek gaan, die samen een auto delen of onnodige verplaatsingen maken. Gelukkig gingen de meesten meteen op onze aanmaningen in”, klinkt het bij de politiezone. “Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Het is de enige manier om het virus in te dijken. We blijven daarom patrouilles op pad sturen om te controleren of iedereen de richtlijnen naleeft. Naast toezicht op samenscholingen, controleren we ook op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Als mensen zich niet aan de regels houden, zijn ze strafbaar en worden ze beboet. Tot onze opluchting merken we wel dat de mensen stilaan beginnen te beseffen wat men mag doen en wat niet.”