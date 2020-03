Politie stoot op buit van minstens zestien diefstallen

De politie hield de leegstaande site al een tijdje in de gaten. Het waren geocachers - een combinatie van een wandel- en zoektocht via GPS-gegevens - die de schuilplek per toeval ontdekten. Zij verwittigden de politie die de plek daarop een tijdlang observeerde. "De man werd opgepakt tijdens het ophalen van zijn buit", zegt Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM. "Het is de buit van een reeks diefstallen de voorbije dagen in de omgeving van het zwembad van Londerzeel. Hij kan gelinkt worden aan veertien diefstallen op ons grondgebied."

Ook in de omgeving van Bornem zou de man zeker twee keer hebben toegeslagen. De man werd door het parket Halle-Vilvoorde voorgeleid en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.