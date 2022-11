Politie verspreidt opsporingsbericht na verkrachting meisje in Pepingen

De verdachte stapte aan het treinstation van Halle samen met het meisje op bus 153 richting Ninove. Terwijl het slachtoffer afstapte aan de halte Pepingen Weg naar Bellingen, bleef de man zitten. Het slachtoffer wandelde naar huis en onderweg in de Kattenholstraat dook de man opnieuw op, per fiets deze keer. Het meisje kon hem afwimpelen, maar even verderop wachtte hij haar op en kon hij haar vastgrijpen en verkrachten.

De verdachte is tussen de 30 en de 40 jaar oud. Hij had kort, donkerbruin, bijna zwart haar met wat grijs in. Hij had ook een zwarte baard met grijs in. Hij heeft een getaande huidskleur. De verdachte sprak Engels met een accent. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas en een rode broek met zwarte ruiten. Hij verplaatste zich met een zwarte damesfiets.

Herken je deze persoon of ben je zelf het slachtoffer geworden van iemand die aan deze beschrijving voldoet? Neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis telefoonnummer 0800/30 30 0.

Het hele verhaal kan je hier bekijken in de reportage die het VTM-programma Faroek maakte over de feiten.

