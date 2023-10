Politie Vilvoorde-Machelen wil Kanaalplan terug: “Opvolging verdachte personen vertoont gaten”

De politiezone VIMA is vanochtend samengekomen om de situatie naar aanleiding van de aanslag in Brussel te bespreken. De politiezone dringt aan op het behoud van het Kanaalplan. "Zonder extra pndersteuning is een aanklampende opvolging van verdachte personen een onmogelijke zaak”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Het Kanaalplan kwam er in 2016 in de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs, Brussel en Zaventem. Via tal van controles moest radicalisering en terrorisme opgespoord en aangepakt worden. Hoewel er in de politiezone geen directe reden tot bezorgdheid is, tonen de feiten van gisteravond wel aan dat de dreiging nog steeds niet weg is. Vanuit het politiecollege wordt dan ook opnieuw aangedrongen op het behoud van het Kanaalplan.

“Hoe meer info bekend geraakt over de terrorist hoe duidelijker het wordt dat de aanklampende opvolging van verdachte individuen gaten vertoont”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Daarnaast wordt ook duidelijk dat het veiligheidsbeleid tekortschiet inzake de opvolging van mensen die afgewezen zijn in hun asielaanvraag en die niettegenstaande een uitwijzingsbevel blijkbaar ongestoord kunnen onderduiken in ons land.”

Voor de politiezone VIMA maakt deze lafhartige aanslag opnieuw duidelijk dat het essentieel is dat het Federaal Kanaalplan zeer dringend helemaal hersteld geraakt. “Tijdens het Kanaalplan kon de politiezone VIMA rekenen op de steun van 20 voltijdse effectieve federale politiemedewerkers, sinds vorig jaar werd dit verminderd tot nul. Zonder de effectieve ondersteuning vanuit het federale niveau is een nauwgezette aanklampende opvolging een onmogelijke zaak”, aldus Bonte.

Het politiecollege wacht de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad af om te bekijken of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.