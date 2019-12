Politie VIMA verhuist naar Schaarbeeklei

De lokale politie van Vilvoorde en Machelen verhuist in 2021 naar een gebouw aan de Schaarbeeklei. Deze week is de verkoopovereenkomst getekend. Daarmee komt een eind aan de zoektocht naar een locatie die voldoende groot is voor de huisvesting van de lokale politie.

Het huidige commissariaat in de Zennelaan dateert van 1994 en deed voor de politiehervorming dienst als huisvesting voor de toenmalige Rijkswacht met een 70-tal medewerkers. Vandaag is de politiezone echter uitgegroeid tot een korps van 179 medewerkers en dus is het gebouw in de Zennelaan veel te klein. Bovendien is het ook niet meer aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen.

Het nieuwe gebouw aan de Schaarbeeklei staat na de verhuizing van de vorige eigenaar Roche Diagnostics leeg. Het is centraal gelegen in de politiezone en meer dan 5.600 vierkante meter groot. Het komende jaar worden er een paar verbouwingswerken uitgevoerd, zodat er bijvoorbeeld ook een cellencomplex is en de politie er optimaal haar werk kan uitvoeren. De verhuizing is voorzien voor het eerste trimester van 2021.