Politie waarschuwt: “Zoek geen verfrissing in Zeekanaal”

De politie Vilvoorde-Machelen waarschuwt om geen verfrissende duik te nemen in het Zeekanaal Brussel-Schelde. Zondagmiddag werdenb enkele jongeren door voorbijgangers gespot in het water . "Levensgevaarlijk en bovendien verboden", zegt de politie.

Zondag kreeg de politie verschillende meldingen van jongeren die in het Zeekanaal wilden springen. “Dat is uiteraard verboden. Volgens ooggetuigen wilden sommigen zelf via de Europabrug springen in het water springen, wat levensgevaarlijk is. Mogelijk zijn ze nadien via de aanlegsteiger aan brasserie Canal in het water geraakt”, zegt Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen.

Toen de politie ter plaatse kwam, waren de jongeren al terug uit het water. Ze hebben de jongeren tot de orde geroepen en aangemaand om niet meer in het water te gaan. Tijdens de hittegolf vorig jaar doken ook regelmatig mensen in openbare wateren. Toen werden in totaal zes GAS-boetes uitgeschreven.