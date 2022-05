Politie Zennevallei neemt illegale economieën in het vizier: "Bij bijna elk bedrijf inbreuken vastgesteld"

De politiezone Zennevallei heeft vorige week heel wat inbreuken vastgesteld bij zeven bedrijven in Sint-Pieters-Leeuw. Zo werden onder meer twee illegale werknemers aangetroffen en duizenden namaakgoederen in beslag genomen.

De politiezone Zennevallei nam vorige week woensdag samen met tal van andere diensten illegale economieën in de buurt van het Albert Van Cothempark. Het viel binnen bij zeven ondernemingen. “Er werden meerdere sociale inbreuken vastgesteld inzake personeel, waaronder de vaststelling van twee illegale werknemers en 3 personen die niet waren ingeschreven, in een en hetzelfde bedrijf”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “Eén van de illegalen werd overgebracht naar het vluchtelingencentrum in Vottem met het oog op uitwijzing. Ze hadden op het ogenblik van de inval net een gezellig feestje gepland in de loods achterin.”

In een van de bedrijven werden frauduleuze praktijken vastgesteld en duizenden namaak elektronicagoederen in beslag genomen. “Verder werden schoenen en T-shirts in beslag genomen, alsook nepmeubilair en tapijten van designermerken als Louis Vuitton, Channel en Gucci”, aldus Adang. “Bijna alle zaken bleken niet in orde met de inschrijvingen van hun vestigingseenheid, op zo goed als elk terrein werden ook milieu-inbreuken vastgesteld.”

De gecontroleerde bedrijven zullen verder opgevolgd worden en mogen opnieuw bezoek verwachten van de verschillende diensten.