Politie zoekt ‘cruciale getuige’ van dubbele moord in Kraainem

In de nacht van 23 op 24 maart wordt een moeder en haar dochter koelbloedig om het leven gebracht in hun woning in Kraainem. De moordenaar gaat er daarna vandoor met de wagen van het slachtoffer, een zilverkleurige Skoda Roomster met nummerplaat 1-APT-043. “Van aan de woning aan de Hippokrateslaan reed hij richting Woluwe Shopping Center. Ter hoogte van de Paul Hymanslaan sloeg de wagen naar rechts en reed voorbij metrostations Roodebeek, Tomberg en Gribaumont verder naar de De Broquevillelaan. Uiteindelijk reed de wagen de Tweelindenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe in en werd die omstreeks 05.20 uur achtergelaten op de busstrook aan de school Sacré-Coeur de Lindthout”, aldus de federale politie.

Er zijn geen beelden van de persoon die uit de wagen stapt. Wel was er in de Tweelindenlaan rond het tijdstip dat de auto werd achtergelaten een persoon aanwezig die een belangrijke getuige kan zijn. “Hij is normaal gebouwd en heeft donker haar. Hij was sportief gekleed en had een feloranje draagtas bij zich. Op de beelden is niet duidelijk te zien of hij een donkere baard heeft of een mondmasker ter hoogte van de kin draagt”, klinkt het bij de speurders.

Als iemand deze persoon herkent, of als deze persoon zichzelf herkent, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Dat geldt ook voor wie de wagen met kentekenplaat 1-APT-043 na de feiten heeft zien rijden en meer kan vertellen over wie in de wagen zat of wie meer informatie heeft over de dubbele moord.