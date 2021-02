De politie is op zoek naar een man die afgelopen zomer een toevallige passant van de trappen in het station van Vilvoorde duwde. Het slachtoffer was twee weken werkonbekwaam. De dader viel in het station wellicht nog andere reizigers lastig.

Politie zoekt dader van zinloos geweld in station van Vilvoorde

Het zinloos geweld deed zich op 14 juli voor rond 21u45. Een man, die net van de trein was afgestapt, nam de trappen richting uitgang. "Halverwege kruiste hij de verdachte die richting perron vier ging. Zonder enige aanleiding hiervoor, werd het slachtoffer bijna onmiddellijk fysiek aangevallen door de verdachte en van de trappen naar beneden geduwd", aldus de politie. "Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond. Waarschijnlijk nam de verdachte nadien de trein richting Brussel."

Het slachtoffer was twee werkonbekwaam. Het weet niet waarom de man hem aanviel en kent de dader niet. Die is tussen de 25 en 35 jaar oud, heeft een Marokkaans uiterlijk, donker haar en een baard. Op het moment van de feiten droeg hij een kaki jas, een jeansbroek en een rode pet. Hij had ook een zwarte schoudertas bij zich. Hij sprak gebrekkig Engels.

De dader heeft die dag wellicht nog meer mensen lastiggevallen in het station. De politie vraagt ook aan die mensen om contact op te nemen. Wie tips heeft kan de politie bellen op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen via opsporingen@police.belgium.eu