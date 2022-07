Politie zoekt getuigen van moord op Overijsenaar Jan-Willem

Vorige week dinsdag werd Jan-Willem Peeters vermoord voor zijn woning in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek, op de grens met Dilbeek. De verdachte die enkele dagen na de feiten werd opgepakt, bekende intussen dat hij de voormalige jurist uit Overijse vermoord heeft. Toch verspreidt de politie een opsporingsbericht. Speurders willen vooral te weten komen wat er meteen na de feiten gebeurde.

Dinsdagavond 5 juli wordt er meerdere keren geschoten op Jan-Willem Peeters als hij in zijn wagen zit, een Volkswagen Golf die geparkeerd staat voor zijn woning in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek. 38-jarige voormalige jurist overlijdt ter plaatse. Het onderzoek richt zich al snel richting Semun K., de man met wie Peeters al jaren een huurgeschil heeft. Hij werd opgepakt en zou intussen de feiten bekend hebben. Door bedreigingen en pesterijen leefde de Overijsenaar ondergedoken Sint-Jans-Molenbeek, al hadden Semun K. en zijn broer hem wel geschaduwd. Ze wisten dus waar hij woonde.

Speurders is op zoek naar getuigen van de schietpartij, maar wil ook weten wat er gebeurd is nadat de fatale schoten gelost werden. “De dader vluchtte weg aan boord van een zwarte Audi Q2 in de richting van de Ninoofsesteenweg en reed vervolgens verder via de Ring en de E40. Hij nam de afslag van Kraainem”, staat te lezen in een opsporingsbericht dat werd verspreid. “Tijdens zijn vlucht heeft de dader voorwerpen uit de wagen gegooid.”

De politie zegt dat alle informatie over de zaak belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Heb je informatie over deze zaak, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu