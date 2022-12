De federale politie verspreidt een opsporingsbericht van de dader van drie mesaanvallen vorige week maandag. Eén daarvan vond plaats op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw, de drie andere in Anderlecht.

De aanvallen vonden op 28 november plaats tussen 17u30 en 19u30. De mensen die hij aanviel, verplaatsten zich per fiets of met de step. “Er werden twee feiten gepleegd op de Veeweidekaai in Anderlecht, een derde in de Zuunstraat in Anderlecht en een vierde op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw”, meldt de federale politie. De personen die aangevallen werden op de Veeweidekaai, raakten zwaargewond en werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn intussen buiten levensgevaar.

De verdachte is tussen de 30 en 35 jaar oud en 1m70 à 1m80 lang. Hij heeft een getinte huid en kort donker haar. Hij was in het bezit van één of twee keukenmessen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe joggingbroek met witte lijnen aan de zijkanten en een donkere jas met kap.

Als je de dader herkent of meer informatie hebt over de feiten, wordt gevraagd contact op te nemen met speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30 300.