Politieke crisis in Machelen over sjerp

Politieke crisis in Machelen. Daar zou huidig burgemeester Marc Grootjans (CD&V) op 1 januari mogelijk de sjerp dan toch niet doorgeven aan partijgenote Karina Rombauts. Nochtans was afgesproken dat dat na twee jaar zou gebeuren. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het nu verder moet.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde Karina Rombauts de meeste voorkeursstemmen (930) bij CD&V, voor Marc Grootjans (493). Maar omdat in die periode bij haar man een hersentumor was ontdekt, werd beslist dat Grootjans de eerste twee jaar van de legislatuur de zware taak van burgemeester op zich zou nemen.

Rombauts werd eind november al benoemd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Vorige donderdag stond normaal de eedaflegging bij de gouverneur op het programma maar die werd in laatste instantie afgeblazen. ‘Wegens privé-redenen’, klonk het. Eerder deze maand kwam al het nieuws dat Grootjans paste voor een zitje in het schepencollege omdat hij geen zin had om de bevoegdheden van over te nemen.

Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Dat er de voorbije dagen een crisissfeer hing bij CD&V hoeft geen betoog. Ook bij het CD&V-bestuur blijft men vaag. “Karina heeft nog even de eed uitgesteld omwille van omstandigheden maar daar kan ik momenteel nog niet op ingaan”, reageert voorzitter Croes vandaag. Op de vraag of het dan te maken heeft met het feit dat de huidige burgemeester niet weg wil, blijft hij wazig. “Nee, eigenlijk niet...”, klinkt het aarzelend. “Ik hoop wel dat ik snel duidelijkheid krijg want dat is wel belangrijk. We naderen al het eind van het jaar. Volgende week zullen we wel wat meer kunnen zeggen.” Grootjans ontkent dat hij niet wil wijken voor Rombauts.