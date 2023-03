Politieke reacties op fusie tussen Gooik, Galmaarden en Herne: “Een gemiste kans”

De kogel is door de kerk: Gooik, Galmaarden en Herne smelten samen tot één grote Pajotse gemeente. Kristien van Vaerenbergh, N-VA-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger uit Lennik, vindt deze fusie een gemiste kans voor het Pajottenland. “Het was dus beter geweest als Gooik, Herne en Galmaarden de hand hadden gereikt naar Lennik en Pepingen.”

De reacties uit politieke hoek op de fusie tussen Gooik, Galmaarden en Herne lieten niet lang op zich wachten. N-VA spreekt van een gemiste kans. “De keuze van welke gemeenten fuseren is duidelijk ingegeven door de politieke kleur van de gemeentebesturen. Het was beter geweest heel het Pajottenland te betrekken en een afspiegeling te maken van de goedwerkende politiezone, dus mét Lennik en Pepingen”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. “Een studie heeft aangetoond dat het kan en zelfs wenselijk is met vijf gemeenten in plaats van drie. Het is algemeen geweten dat kleine gemeenten de toekomstige uitdagingen niet meer zullen kunnen dragen. Het was dus beter geweest als Gooik, Herne en Galmaarden de hand hadden gereikt naar Lennik en Pepingen.”

Al moet Lennik ook in eigen boezem kijken vindt Van Vaerenbergh: “Burgemeester De Knop had geen interesse waardoor Lennik zich eerder al buitenspel liet zetten. De Lennikse meerderheid voert een eigen studie. Terwijl anderen nu al concrete plannen hebben, loopt de studie in Lennik nog steeds. Dit had anders gekund en gemoeten”, besluit Van Vaerenbergh.

Fusies zijn voor de Pajotse Groen-afdeling geen taboe, maar ook geen wondermiddel. “Alle deelgemeenten, dorpen en buurten moeten versterkt worden zodat iedereen zich betrokken voelt en aan boord blijft”, zegt Alwin Loeckx namens Groen. “Het voorstel van fusie moet ook voorgelegd worden aan alle inwoners, op basis van een helder overzicht van al de voor- en nadelen ervan. Hiervoor lijkt een gemeentelijke volksraadpleging aangewezen.”