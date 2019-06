Politierechters leggen 109 alcoholsloten op

In de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde werden gisteren themazittingen gehouden over alcoholintoxicatie. In totaal hebben de rechters aan 109 chauffeurs een alcoholslot opgelegd. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde aan onze redactie.

In totaal moesten 160 autobestuurders zich verantwoorden voor de politierechter. Het grootste deel van hen kreeg effectief een alcoholslot. "In Vilvoorde werden 39 sloten opgelegd, in Halle 70. Een aantal dossiers werden uitgesteld en zijn dus nog niet gevonnist. Het aantal alcoholsloten kan dus nog oplopen, maar wij zijn zeker tevreden met het resultaat", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

De alcoholsloten kunnen variëren van één tot drie jaar, maar vaak hield de politierechter het op één jaar. Naast een alcoholslot spraken de rechters ook fikse boetes uit. Al werden die in vermindering gebracht met de huur van een alcoholslot, dat oploopt tot 2.000 euro per jaar.

Iemand die veroordeeld is, is niet weliswaar niet verplicht om een slot te installeren in zijn voertuig. "De veroordeelde kan ook beslissen om tijdens de periode dat hij een alcoholslot zou moeten installeren niet meer achter het stuur te kruipen", besluit Vercarre.