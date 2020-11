Politiezone TARL zet in op digitalisering

Inwoners van Ternat, Affligem, Roosdaal of Liedekerke zullen het misschien al gemerkt. Politieagenten lopen er de laatste tijd vaak met hun smartphone in de hand. Sinds begin dit jaar maakt de politiezone TARL van de applicatie FOCUS. Daarmee kunnen agenten via hun smartphone politionele databanken raadplegen. Sinds gisteren werkt de zone ook met een elektronisch dienstbulletin.

Het systeem werd ontwikkeld van de politiezone Antwerpen. “Vroeger konden agenten enkel radiofonisch via het Communicatie- en Informatiecentrum. Nu dus ook met de smartphone”, aldus de politiezone TARL. “De evolutie laat toe om efficiënter op te treden en de pakkans op het terrein te verhogen. Sinds deze werkt de directie interventie ook met een digitaal dienstbulletin. Op die manier sparen we niet enkel zo’n 10.000 vellen papier per jaar uit, de administratieve werklast is daardoor ook veel minder en eenvoudiger.”

De evolutie binnen de politiezone TARL maakt deel uit van een meerjarenplan om tegen 2025 de werking van de organisatie efficiënter te maken en te digitalisreen.